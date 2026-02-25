Il Paradiso delle Signore anticipazioni 25 febbraio 2026: è scontro tra Odile e Umberto, c’entra Ettore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 25 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Concetta sarà di nuovo costretta a risolvere la situazione in Caffetteria dal momento che Mimmo non potrà essere presente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 25 febbraio 2026: Irene deve prendere una decisione, i fratelli Marchesi discutono

Irene dovrà decidere se guardare il Festival di Sanremo con le Veneri come lei stessa ha proposto oppure accettare l’invito di Cesare. Intanto Botteri avrà una sorpresa doppia per Delia. A causa di una questione che riguarda Ettore scoppierà una discussione tra Umberto e Odile, lui contro la volontà di Greta ha deciso di recarsi a Londra per far visita alla madre.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Michelino non starà bene. Enrico sarà sempre più convinto che si tratti di un’intossicazione grave, la stessa che ha colpito i bambini della casa famiglia e Anita. Nel frattempo Marta si ritroverà ad assistere ad una lite tra Greta ed Ettore.