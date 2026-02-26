Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 febbraio 2026: Greta rivela cosa ha scoperto al fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 26 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Cesare regalerà un nuovo televisore ad Irene e lei inviterà tutti a guardare insieme il Festival di Sanremo a ‘Casa ragazze’.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 febbraio 2026: serata speciale per Botteri e Delia, Mirella in ansia

Irene inviterà anche Rebecca e durante la serata non le sfuggire la battuta di Barbara quando nominerà la zia Sandra. Intanto Delisa si preparerà a trascorrere con Botteri una speciale serata, Mimmo invece preparerà uno speciale piatto a Michelino dopo che Mirella gli confiderà di essere in ansia per il bambino.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che in redazione saranno alla ricerca del volto per la copertina di ‘Paradiso Market’. Marcello si dirà convinto che quello di Concetta sia quello giusto. Nel frattempo Greta rivelerà al fratello che qualcuno sta svolgendo delle indagini su di loro.