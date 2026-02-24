Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 febbraio 2026: Tancredi scopre che tra Rosa e Marcello è finita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 24 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Concetta e Ciro affronteranno il gusto della lavatrice e le problematiche alla caffetteria con il sorriso, con la speranza che riusciranno presto a risolvere ogni cosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 febbraio 2026: Umberto confessa i suoi sospetti a Marta

Irene farà una proposta alle Veneri, quella di guardare il Festival di Sanremo tutte insieme. Dovrà però fare una scelta quando Cesare le farà un inaspettato invito. Nel frattempo Tancredi scoprirà che la relazione tra Rosa e Marcello è giunta al capolinea.

Le speranze di Tancredi si riaccenderanno dal momento che non ha mai smesso di provare dei sentimenti per la Camilli. Intanto Marcello si concentrerà sul lavoro e gli verrà in mente un’idea per rilasciare il ‘Paradiso Market’. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Umberto dirà a Marta di essere preoccupato per Odile, le svelerà anche i suoi sospetti su Ettore.