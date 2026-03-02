Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2 marzo 2026: Umberto deve delle spiegazioni ad Ettore, lui e Greta…
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 2 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Concetta ha accettato di essere il volto della copertina del nuovo numero Paradiso Market, intanto a casa Puglisi arriverà una nuova lavatrice dopo che la vecchia si era rotta.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2 marzo 2026: i Marchesi fanno una scoperta, Barbara in ansia
I fratelli Marchesi scopriranno che è stato Umberto a chiedere a qualcuno di recarsi a Londra per indagare sul loro conto. Guarnieri non potrà fare a meno di dare una spiegazione ad Ettore in merito al suo comportamento. Rebecca deciderà di prendere la situazione in mano quando capirà ad una cena organizzata da zia Sandra con le Veneri che la donna ha intenzione di mantenere la parola data a Irene.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Barbara in preda alla preoccupazione chiamerà Enrico per dirgli che le condizioni di Maurizio continuano a peggiorare. Il dottore inizierà ad avere dei sospetti in merito alla causa del malessere avvertito dai bambini.