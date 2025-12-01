Il Paradiso delle Signore anticipazioni 1 dicembre 2025: Matteo mostra una foto a Odile, Rosa riceve una busta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 1 dicembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.15 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel primo episodio settimanale? Dopo essere tornata a sorpresa dal suo viaggio la Contessa apparirà decisamente più serena. Intanto a Milano ci sarà grande fermento in occasione dell’apertura, al Teatro alla Scala, della stagione lirica 1966-1967.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 1 dicembre 2025: Rosa riceve una busta da Adelaide per Marcello

Per la Prima Rebecca e Chiara Brugnoli cercheranno al Paradiso un abito da indossare, per Fulvio invece resta un ricordo legato al passato la magia dell’opera. Nel frattempo Matteo riceverà dalla madre una vecchia fotografia che ritrae i fratelli Marchesi quando erano bambini. I due sono insieme ai loro genitori, lui deciderà di farla vedere ad Odile.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Adelaide si recherà al Circolo per assistere ad un evento letterario al quale sarà presente anche Rosa. La Contessa le darà una busta chiedendole di consegnarla a Marcello.