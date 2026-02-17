Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 febbraio 2026: Umberto chiede a Matteo di indagare su…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 17 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Concetta e Ciro cercheranno di non rovinare l’entusiasmo della figlia per l’anticipata partenza per Firenze. Intanto Rosa avrà un’idea per il prossimo numero di ‘Paradiso Donna’ dopo aver letto un articolo di giornale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 febbraio 2026: nuovo scontro tra Rosa e Marcello, Guarnieri sempre più sospettoso

Tancredi accoglierà positivamente l’iniziativa di Rosa, Marcello però farà un’altra proposta che li farà di nuovo scontrare. Intanto Irene vivrà con Cesare un momento felice e le scuse di Rebecca faranno tornare il sereno con la capocommessa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che i sospetti di Umberto nei confronti di Ettore aumenteranno sempre di più. Guarnieri chiederà a Matteo di recarsi a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi.