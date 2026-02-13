SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 febbraio 2026: Marcello speranzoso con Rosa, Irene pensa che…

C'è ancora speranza per Rosa e Marcello? I dubbi di Matteo. Cosa accadrà oggi 13 febbraio 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte13 Febbraio 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 febbraio 2026
Marcello de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 13 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Botteri deciderà di intervenire con l’obiettivo di proteggere Delia dalle indesiderate richieste di Nazzareno Amidei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 febbraio 2026: c’è ancora speranza per Rosa e Marcello? I dubbi di Matteo

Caterina e Fulvio riscopriranno il loro forte legame in occasione dell’organizzazione di San Valentino. Intanto Marcello in merito alla scelta di Rosa penserà che il loro amore possa ancora rinascere.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Matteo parlando con Umberto manifesterà i suoi profondi dubbi su Ettore. Nel frattempo Irene penserà che la sua storia d’amore con Cesare sia giunta al capolinea ma non sa che lui le sta organizzando una sorpresa.

