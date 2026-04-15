Il Paradiso delle Signore anticipazioni 15 aprile 2026: Valeria irrita Fulvio, Matteo vuole tornare a Londra

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 15 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Parlando con le sue amiche Irene rivelerà di aver assistito ad una discussione tra Cesare e Rebecca scatenata dalla divisione della casa di famiglia in vista delle nozze.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 15 aprile 2026: arriva una strana chiamata per Agata, Matteo decide di tornare a Londra

Valeria sarà molto soddisfatta del nuovo bozzetto di Caterina fatto dopo i suoi consigli. Fulvio non manifesterà il suo stesso entusiasmo, al contrario sarà infastidito dal fatto che la Craveri stia influenzando le scelte di sua figlia.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che si scoprirà che Totò è morto. Intanto Mimmo risponderà ad una strana chiamata che era destinata per Agata, questa arriverà da Firenze. Nel frattempo Matteo deciderà di andare di nuovo a Londra per parlare con la madre di Ettore.