Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 febbraio 2026: Rosa prende una decisione, Umberto ha dei sospetti
Duro scontro tra Ettore e Odile, Rosa prende una decisione. Cosa accadrà oggi 12 febbraio 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 12 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo che Irene si sarà sfogata con Johnny lui la aiuterà a superare le tensioni con Rebecca, poi scoprirà che Cesare ha una novità importante.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 febbraio 2026: duro scontro tra Ettore e Odile
Alla Caffetteria Ciro si occuperà della selezione del nuovo cuoco che dovrà sostituire Mimmo quando lui si trasferirà a Firenze con Agata. Nel frattempo Enrico inizierà ad avere il sospetto che i malori di Anita e di altri bambini non siano solo un’influenza.
Dopo aver ricevuto un’importante proposta di lavoro da Tancredi Rosa prenderà una decisione. Intanto scoppierà un acceso confronto tra Ettore e Odile, tra loro però tornerà il sereno poco dopo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Umberto inizierà ad avere dei dubbi.