Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 febbraio 2026: Rosa prende una decisione, Umberto ha dei sospetti

Duro scontro tra Ettore e Odile, Rosa prende una decisione. Cosa accadrà oggi 12 febbraio 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte12 Febbraio 2026
Umberto de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 12 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo che Irene si sarà sfogata con Johnny lui la aiuterà a superare le tensioni con Rebecca, poi scoprirà che Cesare ha una novità importante.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 febbraio 2026: duro scontro tra Ettore e Odile

Alla Caffetteria Ciro si occuperà della selezione del nuovo cuoco che dovrà sostituire Mimmo quando lui si trasferirà a Firenze con Agata. Nel frattempo Enrico inizierà ad avere il sospetto che i malori di Anita e di altri bambini non siano solo un’influenza.

Dopo aver ricevuto un’importante proposta di lavoro da Tancredi Rosa prenderà una decisione. Intanto scoppierà un acceso confronto tra Ettore e Odile, tra loro però tornerà il sereno poco dopo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Umberto inizierà ad avere dei dubbi.

