Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 aprile 2026: Matteo aggredisce Ettore, Johnny soffre

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 14 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata ha scelto di rimanere a Milano ma non ha rivelato la verità in merito al lavoro che ha deciso di lasciare a Firenze.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 aprile 2026: Agata finge con Mimmo, Ettore prova Matteo

Agata non è sicura della sua scelta, con Mimmo però cercherà di tenere nascosto il suo turbamento. Nemmeno per Johnny è un momento semplice, si è innamorato di Irene e sta male all’idea che sta per sposare Cesare.

Valeria darà dei consigli a Caterina sui bozzetti che presenterà all’ALMAT, Fulvio però apparirà infastidito. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Ettore rivolgerà delle provocazioni a Matteo, lui perderà la calma e finirà per aggredirlo. La Contessa chiederà a Marcello di mettersi in mezzo per spingere Matteo ad evitare ogni competizione con il Marchesi.