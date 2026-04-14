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Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 aprile 2026: Matteo aggredisce Ettore, Johnny soffre

Agata finge con Mimmo, Ettore prova Matteo. Cosa accadrà oggi 14 aprile 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte14 Aprile 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 aprile 2026
Matteo ed Ettore de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 14 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata ha scelto di rimanere a Milano ma non ha rivelato la verità in merito al lavoro che ha deciso di lasciare a Firenze.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 aprile 2026: Agata finge con Mimmo, Ettore prova Matteo

Agata non è sicura della sua scelta, con Mimmo però cercherà di tenere nascosto il suo turbamento. Nemmeno per Johnny è un momento semplice, si è innamorato di Irene e sta male all’idea che sta per sposare Cesare.

Valeria darà dei consigli a Caterina sui bozzetti che presenterà all’ALMAT, Fulvio però apparirà infastidito. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Ettore rivolgerà delle provocazioni a Matteo, lui perderà la calma e finirà per aggredirlo. La Contessa chiederà a Marcello di mettersi in mezzo per spingere Matteo ad evitare ogni competizione con il Marchesi.

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Sara Fonte14 Aprile 2026