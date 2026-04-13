Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 aprile 2026: Irene rinuncia alla recita, Ettore sorprende Adelaide

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 13 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Caterina sarà davvero entusiasta di poter presentare i suoi bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili. La ragazza però sarà anche ansiosa, infatti deciderà di chiedere un parere a suo padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 aprile 2026: Agata non è convinta della sua scelta? Johnny fa una scoperta su Irene

Da quando è tornata a Milano Agata non ha rivelato la verità ai suoi familiari in merito al lavoro che stava svolgendo a Firenze, al quale ha rinunciato, però non sembrerà esserne del tutto convinta. Nel frattempo Johnny scoprirà che a causa degli impegnativi preparativi del suo matrimonio Irene non prenderà più parte alla recita.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Adelaide apparirà molto sorpresa non appena Ettore comunicherà che sua madre parteciperà alle sue nozze con Odile. La Contessa continuerà ad essere sospettosa, infatti avrà intenzione di andare fino in fondo.