Il Paradiso delle Signore anticipazioni 10 aprile 2026: tra Irene e Johnny succede qualcosa di inaspettato

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 10 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata deciderà di lasciare il lavoro a Firenze, ai suoi genitori però racconterà un’altra bugia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 aprile 2026: Adelaide segue il suggerimento di Matteo e si insospettisce

Tancredi informerà Rosa che la presentazione del suo libro si terrà in Francia, Marcello le regalerà una guida di Parigi e la incoraggerà ad andare perché si tratta di un’importante occasione. Nel frattempo accadrà qualcosa di inaspettato tra Irene e Johnny durante le prove generali della recita.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Adelaide durante la cena organizzata a casa Marchesi seguirà il suggerimento di Matteo. Quale? La Contessa chiederà a Greta ed Ettore della loro madre e non potrà fare a meno di insospettirsi notando un’evidente inquietudine.