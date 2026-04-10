Il Paradiso delle Signore anticipazioni 10 aprile 2026: tra Irene e Johnny succede qualcosa di inaspettato
Adelaide segue il suggerimento di Matteo e si insospettisce. Cosa accadrà oggi 10 aprile 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 10 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata deciderà di lasciare il lavoro a Firenze, ai suoi genitori però racconterà un’altra bugia.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 aprile 2026: Adelaide segue il suggerimento di Matteo e si insospettisce
Tancredi informerà Rosa che la presentazione del suo libro si terrà in Francia, Marcello le regalerà una guida di Parigi e la incoraggerà ad andare perché si tratta di un’importante occasione. Nel frattempo accadrà qualcosa di inaspettato tra Irene e Johnny durante le prove generali della recita.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Adelaide durante la cena organizzata a casa Marchesi seguirà il suggerimento di Matteo. Quale? La Contessa chiederà a Greta ed Ettore della loro madre e non potrà fare a meno di insospettirsi notando un’evidente inquietudine.