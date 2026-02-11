Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11 febbraio 2026: Tancredi fa una proposta a Rosa, Matteo scopre…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 11 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Tancredi farà un’interessante proposta lavorativa a Rosa, a causa dell’impegno con le ‘Cronache dal Set’ però non saprà se accettare o rifiutare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 febbraio 2026: Irene si sfoga con Johnny, Matteo si scontra con Ettore

Dopo aver scoperto che Amidei ha rivolto della avances a Delia Botteri apparirà geloso. Intanto, dopo una lite con Rebecca in merito al regalo da fare a Cesare in vista di San Valentino, Irene si sfogherà con Johnny.

Anita non starà bene, sembrerà una normale influenza ma alcuni sintomi faranno preoccupare il dottor Proietti. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che è stato fatto un cambio al piano di riprese che favorisce la Galleria Milano Moda ai danni del Paradiso. Lui capirà subito che dietro questa mossa c’è Ettore e scoppierà una discussione tra loro davanti ad Odile.