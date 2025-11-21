Il Paradiso delle signore anticipazioni 1-5 dicembre: Adelaide consegna una busta a Marcello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dall’1 al 5 dicembre in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Adelaide tornerà da un viaggio con un umore decisamente migliore. Intanto Milano si preparerà ad inagurare la stagione lirica al Teatro della Scala. A tal proposito, le sorelle Brugnoli si recheranno ad Il Paradiso delle signore per acquistare dei capi da indossare alla Prima alla Scala. Dagli spoiler si apprende che Fulvio ripenserà alla magia dell’opera con grande dolore. Matteo, invece, riceverà una vecchia fotografia da parte di sua madre in cui appaiono i fratelli Marchesi, Greta e Ettore con i genitori, tanto da mostrarla ad Odile.

Il Paradiso delle signore anticipazioni 1-5 dicembre: Adelaide consegna una busta a Rosa da dare a Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda dall’1 al 5 dicembre su Rai 1 rivelano che Adelaide parteciperà ad un evento letterario dove consegnerà una busta a Rosa da dare a Marcello. I due promessi sposi faranno progetti per l’imminente matrimonio. Allo stesso tempo, Adelaide cercherà di estromettere Marcello dal Circolo, facendo litigare Marta e Odile. Johnny, nel frattempo, cercherà un appartamento da condividere con Mimmo mentre Caterina dovrà prendere parte alla Prima alla Scala con il padre e Delia. Ettore, invece, troverà una sua vecchia foto di famiglia sulla scrivania. Il pubblico scoprirà che Matteo aveva consegnato l’immagine ad Odile, chiedendola di darla allo stilista della Galleria Milano Moda.