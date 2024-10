Il Paradiso delle signore 9 paura sul set, vita a rischio per Marta

Il Paradiso delle signore 9 mostrerà paura sul set. La protagonista, senza che alcuno si accorga, si sentirà male e dovranno accompagnarla urgentemente all’ospedale. Si tratta di Marta che rimarrà sotto stretta osservazione e darà vita a preoccupazione immensa a tutti, attori e fan.

Il Paradiso delle signore 9 paura sul set, Marta vivrà un dramma

I prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore saranno molto concitati e confusi, che succederà? Tutti cercheranno di capire che cosa sia avvenuto a Marta. La verità sull’episodio sarà dura da scoprire e ogni puntata diventerà ricca di mistero.

Diventerà importante venire a conoscenza di ogni dettaglio che sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 21 al 25 ottobre. Marta Guarnieri vivrà in una situazione di grande paura per un malore improvviso.

La figlia del commendatore verrà trasportata in ospedale

Quanto accadrà a Marta, necessiterà di essere monitorato attentamente onde evitare complicazioni. La donna non saprà subito che a salvarla, con un intervento tempestivo, sarà Enrico Brancaccio, uno dei magazzinieri del Paradiso.

Enrico ha sempre tenuto nascosto fino ad ora di essere un medico. Egli aveva scelto di non rivelare la sua vera identità a chi gli stava attorno. Ne seguiranno conseguenze inaspettate sulle trame future del Paradiso.

Umberto Guarnieri continuerà la sua guerra contro Marcello Barbieri

Il commendatore, dopo la sconfitta nell’affare in Costa Smeralda, non lascerà il suo rivale in pace. Egli dovrà diminuire la sua influenza, anche alleandosi con Matteo Portelli e controllando ogni azione di Marcello.

Il piano di Umberto, però, rischierà di complicarsi, Armando Ferraris nutrirà sospetti su Portelli. Soprattutto dopo avere assistito a un incontro segreto tra quest’ultimo e il commendatore. Emergeranno verità nascoste che potrebbero rendere vana la strategia di Umberto.