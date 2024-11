Il Paradiso delle signore 9 e il cambio di programmazione a dicembre 2024 porterà allo stop di Ballando con le stelle. Non vedremo le Veneri e il grande magazzino milanese per la pausa natalizia. Umberto escluderà Giulia da un incontro di lavoro.

Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di dicembre

Ballando con le Stelle, famoso varietà del sabato sera con Milly Carlucci, terminerà, la finale è prevista per il 21 dicembre. Il Paradiso delle signore 9 andrà in pausa durante la settimana dal 23 al 27 dicembre. La conduttrice tornerà in onda in prime time nel 2025 su Rai 1 con una nuova trasmissione. Milly potrebbe riproporre Il Cantante Mascherato, che ha ottenuto molti consensi dal pubblico.

La famosa soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina si fermerà durante il periodo delle feste natalizie. Verrà sostituita dagli speciali della trasmissione La volta buona e altri dedicati al Natale, aspettando i nuovi episodi della nona stagione, che sta ottenendo molto successo..

Il Paradiso delle signore 9 cambio di programmazione a dicembre 2024 – www.ilsipontino.net

Il paradiso delle signore, Marta scopre che Enrico ha una figlia e si allontana da lui

Le anticipazioni della soap rivelano che Marta scoprirà il segreto di Enrico. Scoprirà che il bel magazziniere ha una figlia e non la prenderà per niente bene. Tradita da Enrico, interromperà il loro rapporto, si allontanerà da lui e rischierà così di compromettere la loro possibile storia d’amore.

Jerome, inoltre, influenzerà l’andamento degli eventi. Jerome alla fine non andrà più in Francia, rimanderà il suo viaggio all’estero per la giovane ragazza, che intanto si è ferita in seguito un grave incidente che sta preoccupando tutti. Problemi di salute anche per Elvira, che le accadrà? Attenzione a Il Paradiso delle signore 9 Cambio programmazione dicembre 2024.