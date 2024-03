Il Paradiso delle Signore 8 settimana dal 16 al 22 marzo 2024

Il Paradiso delle Signore 8 nella settimana dal 16 al 22 marzo 2024 mostrerà interessanti episodi. Matteo sarà meno sicuro del suo comportamento con Maria, il bacio per il momento non sembrerà essere così importante. Le puntate inedite, trasmesse dal lunedì al venerdì alle 16.05 sulla prima rete, saranno accessibili, come sempre, in streaming su RaiPlay. In ogni caso Matteo darà la sua parola di non assillare in alcun modo la giovane Puglisi.

Il Paradiso delle Signore 8 anticipazioni settimanali: Matteo afflitto da una profonda crisi

Le anticipazioni settimanali de Il paradiso delle Signore 8, mostrano che Matteo affronterà una forte crisi. La relazione con Maria, complicata dal bacio e dall’intervista e le bugie dette al fratello per fargli credere nel buon esito dell’affare con Hofer lo hanno debilitato moralmente.

Il contabile desidera sfogarsi con Maria e nel giorno seguente al bacio Portelli si pentirà di essersi lasciato andare con la stilista e si scuserà con lei. Alla giovane prometterà che l’avrebbe lasciata in pace. Riuscirà a farlo?

Marta aiuterà Rita e il suo bambino, nella casa famiglia a Milano, e si dice pronta ad aiutarli.

La figlia di Umberto intende aiutare Rita e suo figlio, ospitati dalla casa famiglia. Così avrà modo di scoprire inaspettatamente una novità sul suo matrimonio con Vittorio Conti. La Sacra Rota avrebbe dovuto annullarlo, un problema non l’ha permesso e la contessa Adelaide dovrà risolverlo.

Se il matrimonio tra Marta e Conti è ancora valido, la sua attuale compagna Matilde Frigerio dovrebbe incassare un duro colpo. La donna, già è imprigionata dalla gelosia di Marta, si ritroverebbe a dovere rinunciare a vivere con Conti.

Umberto, intanto continuerà a tramare per rovinare Marcello. Per affondare il giovane Barbieri, Umberto conta su Matteo, disposto alla menzogna sul buon esito dell’affare con Hofer.