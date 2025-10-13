Il Paradiso delle Signore, 13–17/10: sospetti e addii in vista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è un filo elettrico che attraversa le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da oggi a venerdì su Rai1: la paura come rivelatore dei sentimenti. Si parte nel segno dell’eleganza— le prove dell’abito di Adelaide, Marta e Odile al suo fianco—ma il luccichio della couture lascia presto spazio a un’ombra: la telefonata di Ettore vista la scorsa settimana che ha incrinato la serenità della giovane, la quale farà a breve la conoscenza di una persona molto vicina allo stesso Ettore. Nel frattempo, sull’asse Caffetteria–Paradiso, Ciro corre per coprire i turni e Salvo valuta la cessione delle quote, con Marcello chiamato ancora una volta a “tenere il banco” delle emergenze. È un incipit dall’aria rarefatta, il classico respiro trattenuto prima del colpo di scena.

Il Paradiso delle Signore: Rosa aggredita, i dubbi di Odile

Rosa sarà al centro della settimana: viene avvicinata da Rodolfo Sacchi, che la molesta inizialmente, ma poi torna e la aggredisce generando una situazione di serio pericolo pe rla ragazza. Marcello interviene in tempo e la salva. Dopo lo scontro, Rosa è ricoverata in ospedale, scossa dall’evento. Adelaide affronta una serie di imprevisti legati al matrimonio: sogni inquietanti la turbano, il suo abito da sposa subisce un danno irreparabile, ma qualcuno interviene all’ultimo momento disegnando un nuovo vestito, restituendo alla contessa un barlume di speranza. Odile è sospettosa nei confronti di Ettore: le sue telefonate misteriose la inquietano. Quest’ultimo la invita a cena e le presenta sua sorella Greta, che è destinata a diventare un elemento chiave nelle trame familiari. Salvo ed Elvira prendono una decisione importante: lasceranno Milano. Salvo ottiene l’aiuto di Marcello per trovare una soluzione alla cessione delle sue quote della Caffetteria. Ciro cerca un nuovo cameriere per la Caffetteria e quel cameriere potrebbe essere Johnny “raccomandato” da Mimmo. Roberto, titolare del progetto Paradiso Donna, rischia di perdere il suo sostegno economico: solo l’intervento di Tancredi può salvarlo. Infine, Umberto inizia a sospettare della figura di Greta e comincia a indagare sul suo passato, con l’idea che non tutto sia come appare.