Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 7 all'11 settembre: il ritorno di Marcello e il segreto dei Corsi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova stagione di Il Paradiso delle Signore 11 – Daily 9 debutta lunedì 7 settembre 2026 e riporta il pubblico nella Milano elegante e movimentata del grande magazzino più amato della TV. L’estate è stata segnata dal dolore per la morte di Rosa, mentre nuovi personaggi e nuove tensioni sono pronti a cambiare gli equilibri del Paradiso e della Galleria Milano Moda.

Il ritorno di Marcello, l’arrivo della nuova capocommessa Elisa Croce, i segreti della famiglia Corsi, le prove delle nuove Veneri e un’inaugurazione che rischia di saltare all’ultimo minuto: la settimana si preannuncia ricca di colpi di scena. Cosa succederà nei primi episodi di Il Paradiso delle Signore 11? Quali nuovi personaggi entreranno in scena? E quale verità sconvolgerà Villa Guarnieri?

Il Paradiso delle Signore 11, lunedì 7 settembre: il ritorno di Marcello e l’arrivo di Elisa Croce

La settimana si apre con un Paradiso che prova a ritrovare la normalità dopo la morte di Rosa. Marcello torna a Milano con una ferita che sembra impossibile da rimarginare, mentre Roberto e Matteo provano a sostenerlo organizzando una serata per ricordarla e aiutarlo a ripartire. Nel frattempo, fa il suo ingresso Elisa Croce, la nuova capocommessa: austera, severa, metodica, pronta a imporre un ritmo completamente diverso alle Veneri.

In attesa di rinforzi che colmino le lacune di organico, cresce la curiosità per un misterioso spazio in galleria destinato a ospitare una nuova attività. Odile, intanto, cerca di convincere lo stilista Iacopo Corsi a entrare in GMM, ma una visita inaspettata le sconvolge i piani e riapre una ferita del passato.

Tensioni, segreti e nuove rivalità

Martedì, Marcello reagisce male alla proposta di dedicare un articolo a Rosa sul Paradiso Donna. Irene e Johnny, tornati dal viaggio, cercano di ritrovare il loro posto, mentre Lia e Simona ottengono la settimana di prova come Veneri. Al Circolo, l’arrivo di Carla Corsi e del figlio Iacopo suscita la diffidenza di Adelaide e l’interesse di Umberto. Odile confida a Matteo che una persona del passato le ha rivelato un segreto capace di cambiare tutto. Mercoledì, Iacopo rifiuta l’offerta della GMM e decide di sfidare apertamente Landi al Paradiso, trovando lì la sua arena. Irene conosce Elisa e tra le due nasce subito un rapporto complicato, fatto di sguardi, incomprensioni e rivalità sottili.

Odile affronta Umberto e Adelaide: se il loro segreto venisse alla luce, sarebbe la fine di tutto. Giovedì, Umberto elabora un piano per cancellare ogni traccia che possa ricondurre alla verità su Odile, mentre Adelaide cerca di capire quanto la figlia sappia davvero. Marcello legge l’articolo di Costanza su Rosa, si commuove e decide di pubblicarlo. Un giovane parente di Elisa fa colpo sulle Veneri, mentre Carla tratta con Umberto per diventare socia della GMM. Odile, intanto, prende una decisione che potrebbe cambiare il destino della famiglia.

Il Paradiso delle Signore 11, venerdì 11 settembre: inaugurazione a rischio e una verità che sconvolge Villa Guarnieri

Venerdì, Umberto annuncia ufficialmente l’ingresso dei Corsi in GMM. Odile non sembra entusiasta, mentre Iacopo, pur contrario, finisce per accettare. Al Paradiso è il giorno dell’inaugurazione del corner di Delia, ma un incidente rischia di mandare tutto all’aria.

Elisa, incaricata di presentare il corner, è costretta ad assentarsi per una misteriosa emergenza che lascia tutti spiazzati. Gianlorenzo approfitta dell’evento per fare un passo importante, mentre Lia e Simona attendono di sapere chi delle due sarà assunta. A Villa Guarnieri, infine, emerge una verità dolorosa e a lungo nascosta: un segreto che promette di cambiare gli equilibri della famiglia e della stagione.