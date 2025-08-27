Il Paradiso delle Signore 10, Vanessa Gravina mette in guardia i Barberasmo: ‘È meglio non illudersi’, le reazioni dei fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che riprende l’8 settembre 2025 con episodi inediti, il pubblico troverà un’Adelaide profondamente cambiata. La contessa, interpretata da Vanessa Gravina, è finalmente guarita dalla malattia cardiaca che l’aveva afflitta ed è pronta a vivere la sua storia d’amore con Marcello Barbieri, un dirigente del grande magazzino. La sua ritrovata serenità la spingerà ad amare Marcello alla luce del sole, senza preoccuparsi del giudizio altrui a causa della loro differenza d’età, come dimostrerà fin dalla prima scena baciandolo apertamente per strada.

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 10: parla Vanessa Gravina

A rivelare queste succose anticipazioni è l’attrice Vanessa Gravina, che interpreta in maniera magistrale il ruolo della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Nonostante sembri che per il suo personaggio sia finalmente giunto il momento di vivere un amore felice, Vanessa Gravina mette in guardia il pubblico, soprattutto i fan dei Barberasmo: ‘È meglio non illudersi!’

L’attrice ha dichiarato che, sebbene Adelaide stia bene, è meglio non farsi illusioni, perché ogni volta che la felicità sembra a portata di mano, accade sempre qualcosa. Ha inoltre rivelato che il personaggio di Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi, è determinato a riconquistare la contessa e che non ci si può fidare di lui, dato che l’inganno fa parte della sua natura.

Un matrimonio in sospeso

Vanessa Gravina, che aveva già anticipato un possibile matrimonio alla fine della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, ha affermato che la proposta di matrimonio potrebbe arrivare da Marcello. Tuttavia, mancherà qualcosa per far sì che si concretizzi. L’attrice ha affermato “Ci sarà un ribaltone, un voltafaccia che rivoluzionerà la vita di tutti”. Con questa affermazione, l’interprete di Adelaide di Sant’Erasmo ha lasciato intendere che le vicende della contessa prenderanno una piega inaspettata. Al momento, l’attrice non ha potuto rivelare altri dettagli.

Le reazioni dei fan del Paradiso delle Signore

Sul fronte dei social network, si leggono i commenti più disparati riguardo alla coppia formata da Adelaide e Marcello e ai loro due rivali in amore, Rosa e Umberto.

Per quanto riguarda il Barberasmo (riferimento alla coppia Barbieri-Adelaide), c’è chi si augura che i due ostacoli – Rosa e Umberto – possano essere superati, in modo che Adelaide e Marcello possano avere il lieto fine che meritano. Altri, invece, sperano che nessuno si azzardi a rovinare la loro relazione, definendola “perfetta proprio perché esce dagli schemi”. Un altro utente si è scagliato contro Umberto e Rosa, etichettandoli come un corvo e una cornacchia: “un brutto presagio”.

In questo contesto di tumulto social, alcuni fan de Il Paradiso delle Signore hanno espresso il loro disaccordo riguardo alla coppia Adelaide-Marcello. C’è chi ha sostenuto che Marcello e Rosa formano una coppia più adatta e che Adelaide non si addica al giovane Barbieri, commentando che “i due non riescono a darsi un vero bacio, ma solo dei bacini affettuosi”.

Un altro utente è convinto che Marcello e Adelaide si lasceranno, forse addirittura alla vigilia delle nozze, e che il giovane Barbieri lascerà la contessa per Rosa.

Infine, un commentatore social ha sentenziato che “Marcello e Adelaide stonano molto”, specificando che la contessa è troppo anziana per lui. A suo parere, invece, Adelaide e Umberto formano una coppia perfetta, piena di complicità e passione. Ha poi elencato una serie di ragioni per cui Marcello e Adelaide non dovrebbero stare insieme, come l’impossibilità di avere figli e le loro diverse radici culturali e sociali, ribadendo che Marcello starebbe molto meglio con Rosa.