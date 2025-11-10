Attualità Capitanata

Il panettone del Maiorano Boutique Hotel: una storia che profuma di artigianalità e gusto

Redazione10 Novembre 2025
Dietro ogni creazione c’è una storia fatta di cura, passione e rispetto per la materia prima.

Un racconto autentico che porta la firma dell’Executive Chef Stefano De Iuliis, autore dei panettoni artigianali del Maiorano Boutique Hotel.

Un viaggio nel gusto che celebra l’equilibrio tra tradizione e ricerca, in cinque raffinate varianti da 1 kg:

  • Classico – Uvetta e canditi · €40
  • Cioccolato Fondente e Arancia – con crema al caffè · €44
  • Pistacchio e Cioccolato Bianco – con crema al pistacchio · €45
  • Fichi, Noci e Mandorle – con crema al cioccolato bianco · €45
  • Bergamotto, Limone e Zafferano – con crema vaniglia e limone · €48

Ogni panettone è il risultato di una lavorazione attenta, ingredienti selezionati ed eleganza autentica.

👉🏻 Disponibili in preordine: hotelmaiorano.it/gastronomia/#PANETTONI

📲 Per informazioni: 345 870 4031

📍 Viale Eunostides 20, Manfredonia

