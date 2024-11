Il nuovo Questore ricevuto a Manfredonia

Questa mattina, il nuovo Questore Alfredo D’Agostino ha incontrato il sindaco Domenico la Marca. “È stato un incontro cordiale, dove non è mancato il ringraziamento al Commissario di Manfredonia e agli agenti di Polizia per il lavoro svolto nel contrasto alla criminalità – afferma il primo cittadino -. Manfredonia è un contesto particolare perché accanto alla lotta alla criminalità organizzata, occorre lavorare contro lo spaccio di stupefacenti e l’illegalità.



La nostra Amministrazione Comunale, fin dal suo insediamento, sta lavorando in rete non solo con le forze dell’ordine, ma anche con tutte le agenzie educative e organizzative di questa comunità capace di generare cambiamenti. Manfredonia aspira a diventare nuovamente ‘porta del Gargano’ in una logica di rete e collaborazione con i Comuni limitrofi. Un Augurio di buon lavoro al nuovo Questore. Siamo sicuri che saprà dare continuità al percorso già tracciato, e magari consolidarlo.”