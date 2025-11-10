Attualità CapitanataAttualità Italia
Il ministro Piantedosi a Foggia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Il ministro Piantedosi a Foggia
Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presenzierà, presso la Prefettura di Foggia, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Paolo Giovanni Grieco. L’incontro, cui parteciperanno i vertici delle istituzioni e delle forze di polizia attive sul territorio, si terrà a partire dalle ore 15.30.
Lo scrive FoggiaToday.