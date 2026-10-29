Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il meteo di Halloween

Che tempo ci sarà ad Halloween?

Secondo Alessio Grosso di MeteoLive, sarà il giorno in cui cominceranno a manifestarsi in modo piuttosto netto le correnti tese e sempre più fresche da nord-est, favorendo annuvolamenti temporanei al nord-ovest, molto più incisivi sul medio e basso Adriatico, sullo Jonio, a ridosso della Sicilia e sulla Sardegna orientale.



Precipitazioni intermittenti sono attese per effetto stau sull’Appennino Emiliano-Romagnolo, su Marche, le zone interne della Campania ma soprattutto Abruzzo, Molise e Puglia, ma anche su gran parte della costa orientale sarda, sul nord e soprattutto sull’est della Sicilia e sulla Calabria jonica.

Le temperature risulteranno in calo sui versanti adriatici e nelle aree coinvolte da precipitazioni.

La giornata di domenica 1° novembre dovrebbe far registrare un ulteriore peggioramento al sud e in Adriatico, a causa dell’intensificazione delle correnti fredde nord-orientali, non cambierà molto il tempo altrove, anche se le temperature dovrebbero calare di qualche grado rispetto al sabato.