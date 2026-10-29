Il meteo di Halloween
Il meteo di Halloween
Che tempo ci sarà ad Halloween?
Secondo Alessio Grosso di MeteoLive, sarà il giorno in cui cominceranno a manifestarsi in modo piuttosto netto le correnti tese e sempre più fresche da nord-est, favorendo annuvolamenti temporanei al nord-ovest, molto più incisivi sul medio e basso Adriatico, sullo Jonio, a ridosso della Sicilia e sulla Sardegna orientale.
Precipitazioni intermittenti sono attese per effetto stau sull’Appennino Emiliano-Romagnolo, su Marche, le zone interne della Campania ma soprattutto Abruzzo, Molise e Puglia, ma anche su gran parte della costa orientale sarda, sul nord e soprattutto sull’est della Sicilia e sulla Calabria jonica.
Le temperature risulteranno in calo sui versanti adriatici e nelle aree coinvolte da precipitazioni.
La giornata di domenica 1° novembre dovrebbe far registrare un ulteriore peggioramento al sud e in Adriatico, a causa dell’intensificazione delle correnti fredde nord-orientali, non cambierà molto il tempo altrove, anche se le temperature dovrebbero calare di qualche grado rispetto al sabato.