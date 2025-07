[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il meteo della prossima settimana: temperature in aumento

econdo gli ultimi aggiornamenti l’anticiclone africano riuscirà ad espandersi verso il bacino del Mediterraneo centro occidentale inglobando anche l’Italia.

Lo scrive IlMeteo.it

Già da Lunedì 14 Luglio ci aspettiamo una maggior stabilità atmosferica con più sole da nord a sud; non solo, anche le temperature sono previste in deciso aumento. Infatti, la massa d’aria in arrivo, è quella tipica delle ondate di caldo: si tratta di correnti subtropicali che partono dall’interno del deserto del Sahara e, dopo aver attraversato il mare e caricatesi di umidità, approdano sulle nostre regioni.

Il caldo si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 33-35°C durante le ore pomeridiane. In Puglia, Calabria e Sicilia si potranno toccare punte massime fino a 38-39°C!