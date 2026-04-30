Meteo

Il meteo del Ponte del Primo Maggio

Redazione30 Aprile 2026
a green field under a blue sky with clouds
Photo by Bernd 📷 Dittrich on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il meteo del Ponte del Primo Maggio

Secondo IlMeteo.it, nel corso di Venerdì 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, il vento sarà grande protagonista il vento, conraffiche frizzanti dai quadranti settentrionali che manterranno le temperature ancora non troppo elevate, specie sul versante adriatico e in genere sulle regioni del Centro-Sud. 

La vera svolta è attesa da Sabato 2 Maggio: l’anticiclone africano riuscirà infatti a distendersi in maniera più convinta sul bacino del Mediterraneo regalando una maggiore stabilità atmosferica per tutti.

Condizioni molto simili sono attese anche per Domenica 3 Maggio quando avremo ancora tanto sole, da Nord a Sud; tuttavia, verso la serata si assisterà ad un aumento della nuvolosità, segno inequivocabile di un cambiamento atmosferico che ci attende la prossima settimana.

Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione30 Aprile 2026