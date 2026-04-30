Il meteo del Ponte del Primo Maggio
Il meteo del Ponte del Primo Maggio
Secondo IlMeteo.it, nel corso di Venerdì 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, il vento sarà grande protagonista il vento, conraffiche frizzanti dai quadranti settentrionali che manterranno le temperature ancora non troppo elevate, specie sul versante adriatico e in genere sulle regioni del Centro-Sud.
La vera svolta è attesa da Sabato 2 Maggio: l’anticiclone africano riuscirà infatti a distendersi in maniera più convinta sul bacino del Mediterraneo regalando una maggiore stabilità atmosferica per tutti.
Condizioni molto simili sono attese anche per Domenica 3 Maggio quando avremo ancora tanto sole, da Nord a Sud; tuttavia, verso la serata si assisterà ad un aumento della nuvolosità, segno inequivocabile di un cambiamento atmosferico che ci attende la prossima settimana.