Il mercatino di beneficenza e le succulenti pettole dell’associazione U.A.L. di Manfredonia

Dal 1973 opera l’Associazione Ual di Manfredonia, acronimo di Unione Amici di Lourdes.



Tante le volontarie e volontari, animati da una fervente fede ed amore per la Madonna di Lourdes ma soprattutto da una grande generosità e cuore gonfio di amore per i ragazzi speciali che ricevono affetto e tante occasioni di preghiera ed inclusione.

All’interno dell’associazione è stato allestito un bellissimo mercatino di oggetti in ceramica, bambole e tanto altro il cui ricavato della vendita viene utilizzato per gli scopi sociali. Ma ci è un’altra peculiarità ed è rappresentata dalla produzione di buonissime pettole il cui profumo inebria sensi e si diffonde nel quartiere che vengono vendute ed il cui ricavato, del pari, viene utilizzato in favore dei ragazzi speciali.

Le ho assaggiate e garantisco che sono speciali come le volontarie che collaborano nell’associazione.

La UIL vi aspetta in via San Francesco 136/A di Manfredonia.

Antonio Castriotta