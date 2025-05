[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Mangiamare torna a Manfredonia: un tributo alla cultura marinara e alla tradizione culinaria del Golfo.

Manfredonia riscopre il gusto della sua storia e delle sue radici con il ritorno del Mangiamare, l’evento enogastronomico che celebra la pesca e i suoi protagonisti. La storica manifestazione tornerà ad animare la città il 5, 6 e 7 settembre in Piazza Diomede, cuore pulsante della vita cittadina, grazie all’impegno di Arci Viceversa, capofila di un partenariato d’eccezione che comprende Daunia Tur, POP_Officine Popolari, ASD Pesca senza barriere, Sipomedia ADV, Back To The Future Srl e Just One Srls.

Il ritorno del Mangiamare è, innanzitutto, un’occasione per raccontare e valorizzare la pesca manfredoniana: un settore economico fondamentale per l’economia cittadina. Con una delle flotte pescherecce più importanti d’Italia, la città ha sempre legato la sua identità alla vita in mare, alle tradizioni tramandate di generazione in generazione e alla sapienza di uomini che ogni giorno solcano le acque per portare in tavola prodotti di qualità.

Grazie alla positiva partecipazione di Arci Viceversa all’avviso pubblico dell’assessorato regionale dello Sviluppo Economico che promuove iniziative di Marketing Territoriale, il progetto ha ottenuto un cofinanziamento che consentirà di realizzare un evento ampio e articolato. L’edizione 2025 del Mangiamare darà grande spazio ad attività culturali, enogastronomiche e ricreative legate al mondo della pesca anche con l’intento di sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della tutela del mare e della sostenibilità ambientale.

“Il Mangiamare è, per noi, il racconto collettivo di un’identità che si rinnova”, afferma Rosa Gentile, presidente di Arci Viceversa. “Riportare in vita la manifestazione significa restituire a Manfredonia una vetrina d’eccezione per il comparto ittico e la cultura marinara. La pesca è stata per decenni il motore economico e sociale della nostra comunità e crediamo sia fondamentale raccontarne il valore andando oltre la pur importante degustazione del prodotto autentico. Con questo intento, organizzeremo incontri con esperti, laboratori e attività che coinvolgano tutta la cittadinanza. La nostra missione è costruire un evento che aiuti il comparto ittico a proiettarsi in una nuova cultura d’impresa e la comunità a riscoprire la centralità di questo segmento economico e culturale“.

“Il Mangiamare rappresenta l’occasione per ribadire che il nostro mare e i nostri pescatori sono un patrimonio inestimabile”, aggiunge Michele Nenna, vice presidente di Arci Viceversa. “Oggi il comparto della pesca affronta sfide enormi, dalla riconversione sostenibile alla crisi produttiva. Con il Mangiamare vogliamo dare voce ai protagonisti di questo mondo, creando occasioni di confronto, formazione e sensibilizzazione. Saranno tre giorni di festa e di consapevolezza: il mare è la nostra storia e il nostro futuro”.

Nei prossimi giorni prenderà il via la macchina organizzativa dell’evento, con la definizione del programma e delle attività che caratterizzeranno questa imperdibile edizione del Mangiamare. La città di Manfredonia si prepara a vivere un’esperienza immersiva nel mondo della pesca e del mare.