Sport Manfredonia

Il Manfredonia U15 vince lo scontro al vertice

Redazione15 Marzo 2026
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Il Manfredonia U15 vince lo scontro al vertice

​Successo pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 6ª giornata della seconda fase.

Allo stadio “Miramare”, i biancocelesti superano il Real Siti per 2-0 nell’atteso confronto tra le prime due della classe.

​Le reti che hanno deciso l’incontro portano la firma di Castriotta e Ciuffreda, entrambi a segno in una gara gestita con grande maturità dalla formazione sipontina.

Grazie a questo risultato, il Manfredonia consolida il primato in classifica salendo a quota 18 punti, a punteggio pieno dopo sei turni.

Redazione15 Marzo 2026
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