Il Manfredonia non si ferma, preso anche Porzio

✍️ Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza l’accordo per la stagione 24/25 con Alessio Porzio, brillante ala sinistra classe 2005.

🔹 Il forte under, colpo di mercato nazionale di grande prospettiva futura che ha disputato la stagione 22/23 nell’Under 19 dell’Udinese, lo scorso anno ha disputato 31 partite di campionato nel girone H di Serie D con 4 gol e 5 assist con la maglia della Paganese, è stato anche premiato come miglior giovane attaccante in Campania della stagione 23/24.

🔹 Con Porzio, che nelle scorse ore è stato già al “Miramare” per la firma alla presenza del patron Gianni Rotice e per conoscere la struttura sportiva, il parco Under dei biancocelesti va definendosi ed acquiesce ulteriore qualità ed esperienza.