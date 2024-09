Il Manfredonia non c’è, la Virtus Francavilla ne fa tre

Brutto Manfredonia alla NuovArredo Arena: la Virtus Francavilla stravince la prima giornata di campionato contro i sipontini, dominando per tutti i 90′.

Un super Sapri (unica nota positiva di giornata) tiene a galla il Manfredonia fino al 45′, quando Taurino sblocca il risultato meritatamente a favore dei padroni di casa.

Nella ripresa è ancora miracoloso due volte il portiere dei sipontini, ma ancora Taurino, al 62′, e Sosa, al 66′, arrotondano il risultato per la Virtus Francavilla.

Sapri evita un passivo più rotondo fino al triplice fischio finale.

Poco o nulla si è visto del nuovo Manfredonia di Franco Cinque nelle prime due uscite stagionali: i biancocelesti devono lavorare per rimettersi in careggiata, c’è ancora molto tempo. Ma così proprio non va…