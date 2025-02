[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia Calcio presenta il suo bus brandizzato!

Il Manfredonia Calcio ha il suo bus ufficiale brandizzato! Un simbolo di appartenenza e identità che accompagnerà la squadra ovunque, portando con orgoglio il nome della nostra città e della nostra squadra del cuore in giro per l’Italia.

Dopo gli ingenti investimenti privati della “Manfredonia Miramare” per ammodernare, riqualificare e rendere agibile lo Stadio, diventato un vero e proprio gioiellino, la società del patron Gianni Rotice compie un altro passo fondamentale per la crescita del Manfredonia Calcio, acquistando e personalizzando un bus di proprietà.

Si sale a bordo per un viaggio che va anche oltre il campo di gioco: quello della salvezza da raggiungere in questo campionato, del futuro per un progetto ambizioso e duraturo nel tempo.

Un investimento che va oltre lo sport, un’azione di marketing strategico per rafforzare il brand Manfredonia Calcio, promuovere il territorio e testimoniare la volontà di costruire qualcosa di solido nel tempo.

Il nostro viaggio continua, sempre più forti, sempre più uniti. Forza Manfredonia!