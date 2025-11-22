Sport Manfredonia

Il Manfredonia Calcio celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Redazione22 Novembre 2025
Su impulso e con la fattiva collaborazione del Manfredonia Calcio, sempre in prima linea nelle tematiche sociali, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, gli allievi delle classi avanzate della scuola “My Dance” si esibiranno con un quadro coreografico intitolato “Perché sono nata femmina” appositamente creato per questa giornata che descrive una donna innamorata, fragile e forte allo stesso tempo.

L’esibizione avverrà al “Miramare” domenica 23 novembre nell’intervallo del match di campionato tra Manfredonia ed Heraclea.

