Eventi Manfredonia
Il Maiorano Boutique Hotel presenta “Italianissima”: il nuovo format del ristorante Santè
Il Maiorano Boutique Hotel presenta “Italianissima”: il nuovo format che, fino ad agosto, porterà al Santè una serie di appuntamenti dedicati alla musica italiana, al buon cibo e alla voglia di stare insieme.
IL CALENDARIO:
07.03 / Gaetano Tasselli & La La Band
21.03 / Cremopop – Cremonini Tribute Band
18.04 / Da Lucio a Lucio – Cover Band
23.05 / Sottosuono
13.06 / Rosario Didonna – U’Vulesc
18.07 / Gli Scarrafoni – Pino Daniele Tribute Band
08.08 / Cascemir
Prenota il tuo tavolo.
Chiama i tuoi amici.
Al resto pensiamo noi.
—
Maiorano Boutique Hotel
Viale Eunostides 20, Manfredonia (FG)
Tel +39 345 870 4031