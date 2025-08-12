Politica Italia
Il governo Meloni diventa oggi il quarto più duraturo della storia della Repubblica
Il governo Meloni, ad oggi, è il quarto più duraturo della storia della Repubblica Italiana.
1025 giorni con la politica di Fratelli d’Italia che supera il governo Renzi (2014-2016) che durò 1024 giorni.
Al terzo posto c’è il governo Craxi I (1983-1986) a 1093 giorni che verrà, presumibilmente superato dal governo Meloni ad ottobre.
Nelle prime due posizioni c’è Silvio Berlusconi: il Berlusconi IV durò 1287 giorni, dal 2008 al 2011, il Berlusconi II addirittura 1412 giorni, dal 2001 al 2005.