Il giovanissimo Gianluca Di Trani nuovo mister dell’Under 16 dell’Accademia Manfredonia. L’intervista di Antonio Castriotta

È ricaduta sul giovanissimo Gianluca Di Trani la scelta, operata con oculatezza dall’ ASD Accademia Manfredonia e dal suo responsabile Luigi Renis, di affidare al giovanissimo mister per la prossima stagione sportiva la panchina della categoria Under 16.

La società calcistica sipontina, come evidenziato nel proprio comunicato, ha avuto il coraggio di cambiare per sposare la linea verde in tutti i settori: scuola calcio, segreteria e cosa ancora più ardua nel settore giovanile.

Non posso che condividere le aggettivazioni con le quali si è delineato il profilo che si riportano pedissequamente.

Ragazzo preparato, educato e rispettoso dei ruoli che si appresta a vivere la sua prima panchina come responsabile tecnico.

Di Trani dapprima come giocatore di settore giovanile e poi come istruttore di scuola calcio ha sempre mostrato la sua vocazione e la sua passione smisurata per la materia del gioco del calcio oltre ad avere una grande capacità di gestione del gruppo.

In questi ultimi anni ha svolto in maniera impeccabile il ruolo di secondo nelle giovanili del Manfredonia Calcio e nello Sporting.

Di Trani sarà coadiuvato dal neo laureato in scienze motorie Antonio Giordano altra new entry dello staff tecnico. Ho ritenuto di intervistarlo perché è doveroso dare evidenza a giovani appassionati, educatori e allenatori dello sport più bello del mondo che muovono i loro primi passi come i loro navigati predecessori, fonte di preziosi consigli. Un grosso in bocca al lupo.

Antonio Castriotta