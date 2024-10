Il giornalista Sigfrido Ranucci il primo ospite della rassegna Letteratura e Territorio nel decennale della mutua di BCC San Giovanni Rotondo

Sarà Sigfrido Ranucci, giornalista, autore televisivo e conduttore della trasmissione di Rai 3, Report, ad aprire la prima edizione della rassegna “Letteratura e territorio”, organizzata e promossa da Gargano Vita, mutua della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo.

Ranucci presenterà domenica 13 Ottobre a partire dalle 19,00, con ingresso libero, nella cornice dell’aula Maria Pyle del Santuario di Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, il suo ultimo libro, “La scelta”, un racconto in cui svela retroscena e curiosità di alcune delle sue inchieste più importanti e allo stesso tempo un ritratto intimo e privato della sua vita. Patrocinata dalla Provincia di Foggia, dall’Università degli Studi di Foggia e dal Comune di San Giovanni Rotondo, la rassegna si colloca nel decennale di fondazione della mutua, ed intende approfondire le tematiche di più stretta attualità, come la descrizione del fenomeno mafioso, il tema della libertà di stampa, la parità di genere, le sfide del nostro tempo, stimolando l’interesse per la cultura e la letteratura all’interno delle nostre comunità.

La BCC San Giovanni Rotondo si fa promotrice dell’iniziativa, insieme a Gargano Vita, oltre che per celebrale il decennale della mutua, nella ferma convinzione che la presenza stessa dell’istituto di Credito nelle diverse città del territorio e la conoscenza delle relative comunità, con i loro tessuti sociali, economici e culturali, sia una opportunità fondamentale per fare sinergia e per approfondire quelle tematiche strettamente connesse alla crescita e allo sviluppo delle nostre comunità.

“Siamo certi che questa iniziativa rappresenterà un’opportunità unica per rafforzare il legame tra il mondo della cultura e il tessuto sociale del nostro territorio, sempre più alla ricerca di conoscenze e di orizzonti nuovi”, le parole di Giuseppe Palladino, presidente della BCC San Giovanni Rotondo, e di

Donato Antonacci, presidente di Gargano Vita – “creando un evento che diventi un punto di riferimento annuale, attraverso la presenza delle penne più autorevoli del panorama giornalistico e letterario italiano”.

In questa visione risulta sinergica la partnership fra BCC San Giovanni Rotondo, che ambisce a legarsi in modo ancora più profondo alle persone di questo territorio e l’Amministrazione Provinciale, le Amministrazioni Comunali, l’Università degli Studi di Foggia, che sostengono con il loro patrocinio gratuito l’evento, a sottolineare che il dialogo aperto e la strada intrapresa già da tempo sono stati una scelta vincente.