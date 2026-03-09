Il “Gino Lisa” amplia il suo raggio: ora puoi acquistare il tuo volo da Foggia verso l’Europa direttamente sui siti di AirFrance e KLM

Foggia, 9 marzo 2026 – L’Associazione e Community Mondo Gino Lisa, da sempre attenta allo sviluppo e alla crescita dell’Aeroporto di Foggia, comunica un’importante evoluzione nell’accessibilità internazionale del “Gino Lisa”. Sebbene l’accordo di Interline tra Aeroitalia e i vettori Air France, KLM e Delta fosse già operativo dal luglio 2025, la sua fruizione era finora limitata quasi esclusivamente al canale delle agenzie di viaggio.



La novità

La vera novità, che segna una svolta per l’autonomia del passeggero, è la piena integrazione dei voli Aeroitalia nei motori di ricerca dei siti ufficiali di Air France e KLM. Da oggi, andando sui siti internet di Air France o KLM, è possibile selezionare l’aeroporto di Foggia tra le opzioni di partenza o di arrivo: chiunque può acquistare in autonomia un itinerario completo da e verso numerose rotte operate, come ad esempio Parigi, Amsterdam o il resto del mondo, con connessione immediata su Milano Linate. Parigi e Amsterdam sono i rispettivi hub delle due compagnie in cui è possibile anche proseguire il viaggio verso tutto il mondo.

I vantaggi concreti per il passeggero foggiano

L’esistenza di questo accordo garantisce tutele e comodità che un acquisto di voli separati non potrebbe mai offrire:

Biglietto Unico: l’intero viaggio (es. Foggia-Linate-Parigi) è gestito sotto un unico codice prenotazione. Non serve più incrociare manualmente gli orari.

Bagaglio a destinazione: si imbarca la valigia al “Gino Lisa” e la si ritira direttamente alla destinazione finale (oppure viceversa). Nonostante Linate non abbia una zona di transito “tradizionale”, il trasferimento del bagaglio tra Aeroitalia e il partner internazionale avviene automaticamente, senza necessità quindi di recuperarlo e di reimbarcarlo al check-in dello scalo milanese.

Protezione e Riproprotezione: fondamentale per chi viaggia per lavoro. In caso di ritardo della tratta da Foggia che causi la perdita della coincidenza a Linate, le compagnie hanno l’obbligo di garantire la prosecuzione del viaggio sul primo volo disponibile senza costi aggiuntivi.

Check-in Semplificato: possibilità di ottenere le carte d’imbarco per l’intero itinerario già alla partenza da Foggia.

Linate: l’Hub strategico per il BusinessL’aeroporto di Linate è da sempre uno scalo d’elezione per le coincidenze veloci. Questa integrazione trasforma Foggia in un punto di partenza strategico, soprattutto per chi viaggia per motivi di lavoro: la possibilità di acquistare il biglietto direttamente sui portali globali semplifica le procedure amministrative, la fatturazione e garantisce l’affidabilità necessaria a chi si sposta per motivi professionali.



Il commento del Presidente di Mondo Gino Lisa

Il Prof. Sergio Venturino, Presidente dell’Associazione, sottolinea l’importanza di questo traguardo:«L’attivazione di questo accordo è una pietra miliare per il nostro territorio. Vedere ‘Foggia’ tra le opzioni di partenza sui portali di colossi come Air France o KLM non è solo una soddisfazione simbolica, ma una realtà operativa che abbatte l’isolamento della nostra provincia. Finalmente, un cittadino di Foggia o un turista straniero può pianificare un viaggio intercontinentale con la stessa semplicità di chi vive a Roma o Milano. Questo accordo dimostra la serietà del progetto Aeroitalia e la centralità strategica del Gino Lisa nel panorama del Sud Italia. Come Community ed Associazione, continueremo a monitorare e sostenere questa crescita, affinché il nostro aeroporto diventi sempre più il volano economico che la Capitanata merita».



Precisazioni tecniche sull’accordo

È bene ricordare che si tratta di un accordo di Interline (riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio) e non ancora di un codeshare. Pertanto, sebbene il viaggio sia fluido e il bagaglio garantito fino a destinazione, per il momento l’accumulo di miglia sui programmi fedeltà (come Flying Blue o SkyMiles) non è attualmente previsto per la tratta operata da Aeroitalia, restando attivo solo per la parte di volo operata dai partner internazionali.