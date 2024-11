Il giallo dei due sposi scomparsi a Cesa

Cosa si sa, ad oggi, dei due neo sposi scomparsi a Cesa, nel casertano?

Del caso se ne sta occupando anche la trasmissione Chi l’ha visto.

Dopo un pranzo a casa dei genitori di lui a Frattamaggiore non hanno fatto più ritorno a casa. I cellulari di lui risultano spenti, quello di lei è rimasto a casa.

Pietro Montanino fa il vigilante mentre Maria Zaccaria lavora in una ditta di pulizie.

“Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi” si legge in un post pubblicato sui social da Silvana Montanino, sorella di Maria.

“Sono persone piene di vita che hanno sempre scherzato”. La donna ha smentito la circostanza – riportata dal sindaco di Cesa e anche da questo giornale – secondo cui i due l’avrebbero avvisata di un imprevisto. “Questa cosa è falsa! Nessuna chiamata, nessun imprevisto”. E ancora: “Era assolutamente normale che andassi a prendere mio nipote a scuola calcio. Evitiamo di far circolare fake news”.