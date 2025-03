Il Gargano torna a tremare: scossa di terremoto di magnitudo 5.1

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Gargano torna a tremare: registrata scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a Lesina.



Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 20:37 a Lesina, in provincia di Foggia. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione in diverse aree circostanti del Gargano come Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo.

Non si registrano danni.