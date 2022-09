Il Gargano ospita in questi giorni il 32° Raduno d’Annunziano delle Auto Storiche dell’ASI

70 auto provenienti da 6 regioni si sono date appuntamento al Porto Turistico di Rodi Garganico per lo svolgimento del raduno. Suggestivi momenti costituiti da sfilate, escursioni, visite guidate, cultura, informazioni turistiche e degustazioni dei piatti tipici locali. Ieri, secondo giorno del raduno il gruppo che era partito da Rodi è stato accolto a Pechici con una visita guidata al centro storico per poi continuare verso Vieste e Foresta Umbra. In serata accoglienza calorosa da parte della Comunità e dell’Amministrazione Comunale di Ischitella che in piazza ha offerto un aperitivo a base di ” u cav’cion”, formaggi locali, dolci tipici, taralli, olive e tanti altri sapori del Gargano – ambasciatori del territorio – alla presenza di un folto pubblico.

La serata si è conclusa presso la corte benedettina di Vico del Gargano con cinghiale, porcini, polpette e parmigiana di zucca. Oggi dopo una sosta alla base di partenza di Rodi Garganico a causa delle avverse condizioni del mare che hanno impedito la gita in barca, il serpentone di gioielli d’epoca su ruote è partito alla via di Baia dei Campi dove è previsto il pranzo ed il bagno. Alle ore 18.30 si terrà in piazza Rovelli una sfilata di mezzi e equipaggi. Alle 20 presso lo Yacht Club Viva si terrà la presentazione del progetto culturale ed ambientale di Assonautica Gargano e Serendipity in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano. Domani mattina il saluto delle autorità in Porto e poi il via verso le città di provenienza. Il presidente di Old Cars Fabio di Pasquale ha dichiarato di voler ripetere l’appuntamento in collaborazione con il club ASI Capitanata nel 2023.

Soddisfatto per il successo il direttore del Porto che con questo evento chiude la stagione estiva: “ con questo abbraccio itinerante all’intero Gargano ci impegnamo a fare squadra di accoglienza e promozione per un turismo di nicchia fuori stagione che comincia adesso. Siamo in piena sintonia coi sindaci del territorio, con il Presidente del Parco e con gli operatori economici che lavorano all’obiettivo comune di fare turismo almeno 8 mesi l’anno. Le auto storiche sono uno dei nostri strumenti che permettono la destagionalizzazione“.

Ufficio Stampa Porto Turistico di Rodi Garganico.