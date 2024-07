Il futuro del Gino Lisa

Vogliamo complimenarci ancora per il lavoro svolto, sino ad oggi, sull’Aeroporto “Gino Lisa” di #Foggia. Un motore che è stato finalmente riacceso dopo troppi anni di stop forzato.

Ed è bastato poco tempo per vedere il numero di passeggeri aumentare: indice che, se le cose si fanno per bene, come si è fatto, c’è tutto un potenziale inespresso, pronto a soprendere e a decollare.

Desideriamo anche guardare avanti, al futuro del #GinoLisa, che passa inevitabilmente per questi punti importanti:

– la realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco

– l’eliminazione degli ostacoli per l’utilizzo completo della pista

– la Torre di controllo (virtuale)

– l’ampliamento delle piazzole di sosta (APRON)

– l’appalto per il rinnovo dell’aerostazione

A tutto questo, dal nostro punto di vista, va aggiunta la ricerca di un secondo aereomobile per poter operare:

– nuove rotte nazionali non in concorrenza con l’offerta ferroviaria: ovvero continuiamo a suggerire di focalizzarsi sul nord est (Venezia o Treviso), la Toscana (Pisa) e, per i periodi estivi, la Sardegna del nord (Olbia)

– una nuova rotta internazionale verso hub intercontinentali come Londra o Monaco/Francoforte

Mondo Gino Lisa si impegna a proseguire il proprio lavoro, come già sta facendo da diversi mesi. Prossima tappa: invitare i tour operator internazionali nelle nostre terre.

Buon lavoro a tutti, fiduciosi che in tanti, come noi, tengono seriamente al futuro del Gino Lisa!

Mondo Gino Lisa