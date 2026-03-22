Sport Capitanata
Il Foggia interrompe la striscia negativa: 0-0 a Cava
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Il Foggia interrompe la striscia negativa: 0-0 a Cava
A Cava dè Tirreni si è spezzata la lunga serie di sconfitte del Foggia, che ottiene un punto sul difficile campo della Cavese.
I rossoneri recriminano per un contrasto Menegazzo-Cionek che non viene sanzionato né dal direttore di gara né dopo revisione Fvs.
Un punto che porta la Cavese a 36 punti ma che vede gli aquilotti non sfruttare al meglio la possibilità di allontanarsi definitivamente dalla zona play out contemporaneamente avvicinarsi alla zona play-off. Il Foggia resta ultimo.