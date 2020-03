Il film della settimana: “Mulan”

Mulan è un film di genere avventura, drammatico, family del 2020, diretto da Niki Caro, con Liu Yifei e Donnie Yen. Uscita al cinema il 26 marzo 2020. Distribuito da Walt Disney Pictures Italia.

Mulan, film diretto da Niki Caro, porta sul grande schermo in live-action l’omonimo classico della Disney. È la storia di una giovane donna di nome Hua Mulan (Liu Yifei), figlia maggiore di un rispettato guerriero della Cina durante gli anni della dinastia Sui. La ragazza è sveglia, piena di energie, aggraziata, ma anche molto agile e determinata. Ormai giunta in età adulta, a Mulan viene imposto di sposare un uomo, scelto dalla famiglia e dalla mezzana per lei e, nonostante la giovane non si senta pronta per il matrimonio, accetta la decisione senza opporsi.



Quando il Paese subisce un attacco dal nord da parte degli Unni, l’imperatore ordina che ogni famiglia contribuisca al bene della nazione mandando un uomo in guerra. Per evitare al padre, ormai anziano e malato, di arruolarsi nell’Armata Imperiale come unico maschio dei Hua, Mulan si traveste da uomo, combattendo con il nome di Hua Jun. La ragazza dimostra di essere una valida guerriera, ma il suo travestimento funzionerà davvero?