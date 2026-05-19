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Il festival “Con gli Occhi Aperti” entra nel vivo a Manfredonia con la musica di “RAPsodia” e gli spettacoli “In viaggio con le storie” e “Arcipelago”

Il festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti”, arrivato alla sua diciottesima edizione, entra nel vivo della sua programmazione.

Dopo il primo weekend di attività a Mattinata, il Festival – un progetto ideato da Bottega degli Apocrifi e sostenuto dai quattro comuni dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta – arriva proprio a Manfredonia con due weekend che uniscono, senza soluzione di continuità, spettacoli di compagnie professioniste provenienti da tutta Italia, i momenti finali dei laboratori con gli adolescenti degli Istituti scolastici coinvolti nelle progettualità degli Apocrifi con le comunità educative del territorio e progetti speciali sviluppati con le altre realtà artistiche e formative della Capitanata.

Giovedì 21 maggio, al Teatro “Dalla” di Manfredonia, l’appuntamento è con la musica dell’Orchestra sociale dei Felici Pochi, il progetto degli Apocrifi che coinvolge 35 giovani musicisti tra i 7 e i 23 anni guidati dal M° Fabio Trimigno. L’Orchestra, non un semplice organico musicale, da anni è uno spazio di ricerca permanente sul suono e sull’ascolto, una bottega del fare e una palestra dell’errore, in cui ci si riconosce musica ancora prima di suonarla. Giovedì andrà in scena “RAPsodia”, uno spettacolo coprodotto con l’Orchestra ICO “Suoni del Sud” e con il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, che vedrà in scena i Felici Pochi, gli allievi del Conservatorio e i professionisti dell’Orchestra in un’indagine musicale che nasce dall’istinto e dalla relazione con l’altro, costruendo così un pensiero musicale condiviso attraverso l’improvvisazione e la scrittura alternativa della musica d’insieme.

Nel weekend, invece, spazio alla scena per i più piccoli con due spettacoli da non perdere.

Sabato 23 (alle ore 9.15 e alle ore 17.00) e domenica 24 (alle ore 11.00 e alle ore 17.00), andrà in scena lo spettacolo “In viaggio con le storie” della Factory Compagnia Transadriatica. Lo spettacolo, un piccolo festival della narrazione per l’infanzia, si svolgerà fra il “Dalla” e l’Oasi Laguna del Re di Siponto, un luogo suggestivo e carico di fascino paesaggistico. Ad accogliere gli spettatori ci saranno personaggi eccentrici e visionari che guideranno i bambini e le famiglie in un percorso fatto di racconti e immaginazione, dove gli spazi della Laguna si trasformeranno in scenari unici per l’ambientazione di tre storie narrate: “Il poeta è un albero”, “Confessioni di un lupo cattivo” e “I racconti del merlo”.

La compagnia Teatro Telaio, invece, porterà in scena – sabato 23 (alle ore 11.30 e alle ore 20.30) e domenica 24 (alle ore 18.30 e alle ore 20.30) – “Arcipelago”. Lo spettacolo, per un numero massimo di 40 spettatori, è un’installazione teatrale dove i protagonisti assoluti saranno i bambini, invitati ad esplorare un luminoso arcipelago, composto da diverse isole particolari, che suggeriranno ai bambini emozioni diverse, creando così un proprio diario sentimentale che poi verrà condiviso con tutti.

Anche quest’anno, oltre agli spettacoli delle compagnie teatrali per l’infanzia, cuore del Festival sono i momenti finali dei percorsi laboratoriali attivati con quattro Istituti scolastici di Manfredonia e Zapponeta. Da mercoledì 20 maggio a venerdì 5 giugno 2026 gli studenti incontreranno il pubblico non per restituirgli uno spettacolo, ma per condividere una sintesi del lavoro fatto insieme. Si parte domani con “Ubu suppergiù”, dall’Ubu Re di Alfred Jarry (IC Ungaretti/Madre Teresa di Calcutta – plesso di Zapponeta); poi venerdì 22 maggio con “Trilogia per la felicità (Ózze)”, liberamente ispirato a “Il meraviglioso Mago di Oz” di L. Frank Baum (IC Ungaretti/Madre Teresa di Calcutta – plesso di Manfredonia); martedì 26 maggio con “Trilogia per la felicità (Pace)”, liberamente e barbaramente tratto da “Pace” di Aristofane (IC San Giovanni Bosco – Giordani) e venerdì 5 giugno con “Paesaggi Sonori” e “Trilogia per la felicità (La crociata dei bambini)” da Bertold Brecht (IC Perotto/Orsini/Croce).

Oltre alla scena, sempre a Manfredonia, è in programma un momento importante del Festival per fare, vedere e co-progettare teatro. Sabato 30 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 presso lo Spazio Apocrifi, si svolgerà l’ultima tappa di “Assemblea di Classe”, una giornata di coprogettazione dedicata alle scuole e ai comuni dell’Ambito Territoriale per la creazione di un piano strategico fra teatro e scuola, capace di tradurre emozioni, bisogni e desideri in azioni concrete. La sessione di lavoro, guidata da Giuseppe Antelmo e Giorgio Testa di Casa dello Spettatore di Roma, porterà all’elaborazione di un documento progettuale condiviso che definirà indirizzi e obiettivi della programmazione 2026/2027 di attività e proposte di spettacolo dedicate alle nuove generazioni e alle famiglie.

Il biglietto per lo spettacolo “RAPsodia” è al costo di 12 euro (primo settore), 8 euro (secondo settore), 6 euro (galleria). Per “In viaggio con le storie” il biglietto unico è al costo di 6 euro, mentre per “Arcipelago” il costo è di 5 euro. Tutti gli altri appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi / Teatro Comunale Lucio Dalla / Spazio Apocrifi Marina del Gargano. Telefono: 0884.532829 – 335.244843.