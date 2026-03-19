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Il Fanoja Festival torna a Vieste con la 14ª edizione: appuntamento il 20 e 21 marzo 2026



La città di Vieste si prepara ad accogliere la 14ª edizione del Fanoja Festival, in programma il 20 e 21 marzo 2026 nello scenario suggestivo del Borgo Ottocentesco e di Piazza Marina Piccola. Un evento che, anno dopo anno, si conferma come un appuntamento identitario e culturale di grande rilievo, capace di unire tradizione, comunità e partecipazione.





IL FESTIVAL CHE CRESCE NEGLI ANNI

Il programma dell’edizione 2026 è il risultato di un lavoro attento e strutturato, avviato già dal mese di novembre e curato in ogni dettaglio, con l’obiettivo di offrire un festival sempre più qualificato, coinvolgente e ricco di contenuti. Dopo quattordici anni di storia, il Fanoja Festival continua il suo percorso di crescita e rinnovamento, mantenendo saldo il legame con le proprie radici e proponendo un’esperienza autentica, rivolta sia alla comunità locale sia ai visitatori che scelgono di vivere Vieste anche nei periodi meno affollati dell’anno.





DESTAGIONALIZZARE PER VIVERE VIESTE TUTTO L’ANNO

L’iniziativa si inserisce inoltre in una più ampia strategia di destagionalizzazione turistica, contribuendo a valorizzare periodi tradizionalmente considerati “fuori stagione” e trasformandoli in occasioni di incontro, cultura e socialità. Il festival rappresenta così un importante strumento di promozione territoriale e di rafforzamento del senso di appartenenza della comunità.





GARANZIA DI SUCCESSO

A garantire continuità, identità e qualità artistica sarà, come sempre, la direzione del Gruppo Folkloristico Internazionale Pizzeche e Muzzeche, ideatore e anima del festival, insieme a un team organizzativo che, con passione e dedizione, contribuisce alla riuscita di ogni edizione.



Un sentito ringraziamento è rivolto all’Amministrazione Comunale di Vieste, agli sponsor e a tutti coloro che, a vario titolo, sostengono e rendono possibile questo evento, divenuto nel tempo patrimonio condiviso della città. Media partner dell’evento: Dreamer Productions, Radio Master, Radio Norba, Molly Artist, La Bellissima Vieste di Giuseppe Quitadamo.





VI ASPETTIAMO

Il Fanoja Festival si conferma, ancora una volta, un appuntamento imperdibile, capace di raccontare e valorizzare l’anima più autentica del territorio attraverso tradizione, cultura e condivisione.