Il dott. Sandro Spataro è il nuovo Direttore Generale dell’Università di Foggia. Gli auguri del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, e della Comunità accademica

Foggia, 27 novembre 2024 –Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia, nella seduta odierna, su proposta del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, e sentito il parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, ai sensi dell’art. 20 dello statuto di Ateneo, il conferimento dell’incarico di Direttore Generale per il triennio 2025-2028 al dott. Sandro Spataro.



La proposta del Rettore, annunciata lo scorso 12 novembre durante una riunione con i Prorettori e i Direttori di Dipartimento, è stata accolta favorevolmente dagli Organi accademici, che hanno espresso piena fiducia nelle capacità del dott. Spataro di sostenere l’Ateneo nel suo percorso di crescita e innovazione.

Il nuovo incarico avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025. La nomina del dott. Spataro si inserisce in un percorso strategico volto a garantire un nuovo impulso all’efficienza della macchina amministrativa promuovendo un modello gestionale all’avanguardia, in linea con le esigenze di un sistema universitario in continua evoluzione.

Il dott. Spataro porta con sé un ricco bagaglio di competenze e una lunga esperienza in ruoli direzionali di prestigio presso l’Università di Bari. Nel recente passato, dal 2020 al 2024, ha guidato il Politecnico di Bari come Direttore Generale.

“Formulo al dott. Spataro, a nome personale e dell’intera comunità accademica, i migliori auguri per questo prestigioso incarico – Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio – nella certezza che la sua professionalità e il suo approccio orientato all’innovazione sapranno valorizzare e rafforzare ulteriormente la nostra struttura amministrativa. La sua nomina, ampiamente condivisa, segna un passo fondamentale per il nostro Ateneo che quest’anno celebra 25 anni di storia e si prepara ad affrontare nuove sfide con rinnovata energia. “

” Sono onorato di assumere dal 1° gennaio 2025 l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Foggia e di poter contribuire allo sviluppo di un Ateneo virtuoso e in costante crescita, come anche testimoniato dalla solidità degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria e dall’andamento favorevole delle annuali assegnazioni del Fondo di Finanziamento Ordinario, nonostante i tagli di sistema a livello nazionale. Nell’esprimere la mia gratitudine al Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per la fiducia riposta nella mia persona, assumo l’impegno di mettere a frutto ogni sforzo per contribuire ad accrescere l’autorevolezza dell’Ateneo e a coordinare, con dedizione e profondo spirito di servizio, le sue articolazioni organizzative, in sintonia con i programmi della governance, atteso l’imprescindibile ruolo dell’Università di Foggia per lo sviluppo culturale, socio-economico e sanitario del suo territorio. Consapevole del compito impegnativo che mi accingo a svolgere, sono convinto che i risultati attesi potranno essere raggiunti solo con il contributo e le competenze di tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, con il quale attiverò ogni necessario percorso di partecipazione e di coinvolgimento nelle decisioni strategiche dell’Ateneo, in un costante rapporto dialogico con la docenza e la Comunità tutta, valorizzandone le prospettive e promuovendo un clima organizzativo basato sulla fiducia e sul confronto.“Ha dichiarato il dott. Sandro Spataro.

Breve profilo biografico

Sandro Spataro, barese, 54 anni, vanta una pluriennale e qualificata esperienza maturata nel Politecnico di Bari, nel quale, per quattro anni, ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale, e come dirigente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Laureato in Economia e Commercio, ha conseguito il diploma di master di II livello in “Management dell’Università e della Ricerca”, rilasciato dal Politecnico di Milano, e il diploma di specializzazione in “Scienze delle Autonomie Costituzionali” presso l’Università di Bari.

È stato componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’ateneo barese. In quest’ultimo lascia l’incarico di responsabile della Direzione Affari Istituzionali e di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nell’Università di Bari è stato direttore della Direzione Risorse Umane e responsabile del Polo universitario Jonico di Taranto e della sede decentrata di Brindisi della stessa Università.

Ancor prima, è stato direttore delle Risorse Finanziarie, contribuendo al risanamento finanziario dell’ateneo barese.

Ha maturato esperienze quale revisore e componente di collegi sindacali di consorzi interuniversitari.

Dal 2024 è iscritto all’albo ANVUR degli Esperti della Valutazione, con il profilo di Esperto della Sostenibilità Economico Finanziaria.