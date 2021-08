Il daino caduto dalla scogliera di Vignanotica ora è in salvo

Che non fosse una favola “disneyana” si era capito subito: il daino ritratto in mare a Vignanotica era ferito e, probabilmente, in stato confusionale per motivi ignoti.

Le ferite sul corpo dell’animale fanno pensare ad una caduta dalla scogliera.

Il daino, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri Forestali, Polizia Locale ed un medico veterinario dell’ASL, è stato prima trasportato all’Oasi Lago Salso e poi all’osservatorio faunistico regionale di Bitetto: ora è in salvo.