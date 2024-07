Il concerto di Mario Venuti accanto alle onde di San Menaio

Quarant’anni di successi per il cantautore di tanti successi come “Fortuna” e “Mai come ieri”

VICO DEL GARGANO (Fg) – Mario Venuti è uno dei cantautori più apprezzati della musica italiana. In oltre 40 anni di carriera, con canzoni diventate delle vere e proprie colonne sonore intergenerazionali per milioni di persone, si è sempre caratterizzato per uno stile riconoscibile, originalissimo, capace di innovarsi coniugando ritmo e poesia.

A San Menaio, località balneare di Vico del Gargano, nel Piazzale della Stazione, col palco posizionato a pochi metri da onde e spiaggia, venerdì 2 agosto il cantautore siciliano terrà il suo concerto a partire dalle ore 21.30 tra nuovi successi e hit intramontabili come “Fortuna”, “Mai come ieri”, “Veramente”, “È stato un attimo”, la meravigliosa “Un altro posto nel mondo” e tante altre ancora, con una continuità di forza creativa davvero straordinaria. Apprezzato da colleghe e colleghi musicisti e cantanti, ha collaborato con i più grandi artisti della scena italiana e internazionale, mostrando una eccezionale versatilità. Ha pubblicato 11 album da solista, il più recente dei quali ‘sfornato’ nel 2024 dà il titolo al suo tour: “Tra la carne e il cielo”. Un altro viaggio musicale ricco di melodie, sonorità, ritmo e parole che raccontano un universo di pensieri nuovi, di suggestioni che attingono al suo vastissimo immaginario di polistrumentista e artista della parola. Ingresso al concerto con offerta libera sul Piazzale delle Ferrovie del Gargano.