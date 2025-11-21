Eventi Manfredonia
Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia in occasione della Festa di Santa Cecilia
In occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica, dei musicisti e degli amanti della musica, siamo lieti di invitare tutti alla Santa Messa che si terrà:
Sabato 22 novembre
Ore 18:30
Chiesa del Carmine – Manfredonia
Al termine della celebrazione, la nostra banda sfilerà per le vie della città, portando nelle strade l’armonia e la gioia della musica.
Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di fede, tradizione e comunità.