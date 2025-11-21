Eventi Manfredonia

Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia in occasione della Festa di Santa Cecilia

Redazione21 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia in occasione della Festa di Santa Cecilia

In occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica, dei musicisti e degli amanti della musica, siamo lieti di invitare tutti alla Santa Messa che si terrà:

 Sabato 22 novembre

 Ore 18:30

 Chiesa del Carmine – Manfredonia

Al termine della celebrazione, la nostra banda sfilerà per le vie della città, portando nelle strade l’armonia e la gioia della musica. 

Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di fede, tradizione e comunità.

Redazione21 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©